В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 316 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Установлено, что соучастники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя счета различных фиктивных организаций. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил свыше 316 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемых. Ими оказались жители столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.