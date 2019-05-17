Неизвестные взорвали банкомат на улице Бутлерова на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ночь на 17 мая неизвестные попытались ограбить банкомат, расположенный в отделении одного из банков на улице Бутлерова. Они хотели его разбить ломом, но у них не получилось. Тогда правонарушители взорвали банкомат», — сказал собеседник агентства.

В столичной полиции ТАСС подтвердили факт попытки ограбления банкомата. По имеющимся данным, похитить деньги преступникам не удалось.