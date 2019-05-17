Кемеровский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшему главе лишенного лицензии Новокузнецкого Муниципального Банка (НМБ) Александру Павлову, который в прошлом году был приговорен к девяти годам колонии за растрату более чем 4 млрд рублей. Решение суда оставлено без изменений, сообщает ТАСС, ссылаясь на прокуратуру Кузбасса.

«Доводы стороны защиты и подсудимого о чрезмерной суровости вынесенного приговора и нарушений уголовно-процессуального законодательства при расследовании и рассмотрении уголовного дела Кемеровским областным судом признаны несостоятельными. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в ведомстве.

Экс-главе Новокузнецкого Муниципального Банка вынесен новый приговор Путем сложения наказаний с приговором, вынесенным за растрату 3 млрд рублей, бывший директор НМБ приговорен к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Павлова было возбуждено по фактам злоупотребления полномочиями и растрате. Установлено, что Павлов в 2013 году составил и подписал протоколы собрания совета директоров банка об обеспечении выполнения «Южкузбасстроем» обязательств перед кредитными организациями. Стройкомпания их не исполнила, со счетов банка списали 3,2 млрд рублей. Также по указанию Александра Павлова НМБ незаконно перевел на счета аффилированных лиц деньги клиентов банка на сумму 1,1 млрд рублей.

В августе 2018 года Центральный районный суд Новокузнецка завершил рассмотрение данного уголовного дела и приговорил банкира к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.