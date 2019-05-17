Разработка в управлении «К» ФСБ была инициирована начальником управления Иваном Ткачевым, который давал распоряжение о проведении оперативного эксперимента в отношении бывшего главы МЭР

У бывшего руководителя банковского отделения управления «К» ФСБ правоохранительные органы изъяли наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд рублей. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета «Коммерсант».

Как рассказывают источники издания, в ходе обысков по двум уголовным делам были обнаружены наличные рубли, доллары и евро, которые, как у Дмитрия Захарченко, находились в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ, ячейках банков, а также многочисленные драгоценности, коллекции часов элитных марок, акции и другие ценные бумаги. Источник утверждает, что изъяты и описаны далеко не все ценности. На данный момент идет работа по счетам частных лиц и компаний, которые могли быть связаны с арестованными чекистами. Предположительно на них могут храниться не меньшие суммы.

Следствие полагает, что сотрудники ФСБ могли сколотить целые состояния, используя служебную и инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин, крупные банки и биржи. Например, они могли за вознаграждение предупреждать банкиров о предстоящих проверках и отзывах лицензий. Кроме того, не исключают участники расследования, сверхдоходы приносили обнальные операции и взятки за оказание различных услуг тем же коммерческим банкам.

Источник «Ъ» утверждает, что разработка в управлении «К», которая привела к арестам и изъятиям крупных сумм, была инициирована начальником управления Иваном Ткачевым, который ранее служил в УСБ ФСБ. Ткачев в 2017 году давал распоряжение о проведении оперативного эксперимента в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Черкалина обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Вместе с ним задержаны двое бывших сотрудников его подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, которые были ранее уволены «с военной службы по компрометирующим обстоятельствам».