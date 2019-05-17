В Саратовской области компания и ее директор наказаны штрафом за притворные сделки возвратного лизинга с физлицами. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Прокуратура Саратовской области по итогам проверки соблюдения законодательства о кредитно-банковской деятельности и рынке финансовых услуг установила, что ООО «Финлайн-Саратов» под видом заключения договоров возвратного лизинга предоставляло займы населению под залог транспортных средств. В ходе деятельности фирмы было заключено 11 договоров возвратного лизинга транспортных средств, которые в соответствии с пунктом 2 статьи 170 Гражданского кодекса РФ обладают признаками притворности, уточняется в сообщении.

Надзорным ведомством по данному факту в отношении юридического лица и директора ООО «Финлайн-Саратов» возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), которые были направлены на рассмотрение в суд.

Постановлением суда директор и само ООО «Финлайн-Саратов» привлечены к административной ответственности с назначением штрафа общим размером 220 тыс. рублей.



Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин пообещал изучить идею запрета возвратного лизинга авто для граждан. Главе государства рассказали, что механизм обратного лизинга автомобилей в пользу физических лиц, формально являясь законной схемой, позволяет кредитовать граждан для покупки авто, минуя надзор Центробанка. Ранее в Совете Федерации предложили запретить возвратный лизинг для физлиц.