Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя наблюдательного совета Экопромбанка Владимира Нелюбина за хищение более 200 млн рублей, сообщает Генпрокуратура и прокуратура Пермского края.

Нелюбин осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

«Установлено, что подсудимый, занимающий руководящую должность в совете банка, действуя совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, в 2012—2015 годах под видом заключенного кредитного договора и других различных сделок вывел из банка денежные средства в сумме 200 млн рублей, причинив ущерб банковскому учреждению», — отмечается в сообщении регионального ведомства.

Также в 2014 году обвиняемый под видом заключения предварительного договора купли-продажи квартиры похитил у индивидуального предпринимателя — клиента банка 7 млн рублей. При этом данная сделка не могла быть исполнена, поскольку объект недвижимости уже на следующий день после заключения договора был реализован третьему лицу и впоследствии перепродан.

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил банкира к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворен иск банка о возмещении материального вреда, причиненного преступлением в размере 200 млн рублей. В настоящее время осужденный частично возместил ущерб потерпевшему предпринимателю в размере 4 млн рублей.

Виновный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.