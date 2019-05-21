Временная администрация АО «Национальная страховая компания Татарстан» (АО «НАСКО»), у которой с 15 мая (в соответствии с приказом Банка России от 14 мая) были отозваны страховые лицензии, не получила доступ к необходимой для исполнения ее функций документации, архиву и электронным базам данных страховщика, а также доступ к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение документов. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

По данному обстоятельству временной администрацией направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы.

В связи с невозможностью определения местонахождения всех бланков страхового полиса ОСАГО для их изъятия временная администрация признает их утраченными.

В ЦБ обращают внимание на то, что по закону со дня отзыва лицензии субъект страхового дела не вправе заключать договоры страхования, договоры перестрахования, договоры по оказанию услуг страхового брокера, а также вносить в такие договоры изменения, влекущие увеличение его обязательств.

«Договоры страхования, заключенные от лица АО «НАСКО» после даты вступления в силу решения Банка России об отзыве лицензии субъекта страхового дела (15 мая 2019 года) с использованием в том числе бланков страхового полиса ОСАГО, перечисленных в реестре, являются недействительными», — подчеркивают в ЦБ.



Также там отмечают, что в связи с приостановлением приказом регулятора от 20 мая полномочий исполнительных органов НАСКО публикуемые неустановленными лицами в СМИ материалы от лица страховой компании не имеют отношения к деятельности временной администрации и текущей ситуации в НАСКО. Действие доверенностей, ранее выданных НАСКО, прекращено.