Сотрудники Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу в I квартале выявили в Московском регионе 28 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщает во вторник пресс-служба управления.

Большинство имели признаки финансовой пирамиды — 15 компаний, из которых 13 обнаружены в Москве и две в Московской области. Эти организации в большинстве случаев не вели реальную хозяйственную деятельность, а лишь привлекали средства новых участников, обещая ничем не обеспеченную доходность.

«Организаторы финансовых пирамид пытаются привлечь средства граждан, прикрываясь «вывесками» легальных участников рынка — МФО, КПК, а также действуют более нестандартно, выдавая себя за крупные инвестиционные компании, предлагая псевдофинансовые продукты и доверительное управление активами, например на крипторынке — трейдинг, майнинг и тому подобные проекты, в которых сложно разобраться неподготовленному человеку», — комментирует начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

За I квартал также были обнаружены четыре нелегальных кредитора — это организации, которые предоставляли потребительские кредиты, не имея на это лицензии Банка России. Некоторые из них выдавали потребительские займы под залог движимого имущества, работая как ломбарды, однако права на этот вид деятельности у них не было. В ГУ ЦБ по ЦФО добавляют, что такие организации выявлены не только в Московском регионе, но и по всей России.



Кроме того, за указанный период в Москве было выявлено шесть нелегальных форекс-дилеров. Они не имели лицензии и не были вправе работать на территории РФ. В ЦБ напоминают, что в настоящее время всего четыре компании обладают лицензией Банка России на осуществление деятельности форекс-дилеров. Их перечень размещен на официальном сайте Банка России в разделе «Надзор за участниками финансового рынка».

