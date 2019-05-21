Число DDoS-атак в I квартале текущего года увеличилось на 84% по сравнению с последним кварталом 2018-го, говорится в сообщении компании «Лаборатория Касперского». При этом атаки стали более длительными и сложными.
Как сообщает компания, средняя продолжительность атак возросла в 4,21 раза, в сегменте крайне длительных атак рост составил 487%. Ситуация кардинально изменилась по сравнению с прошлым годом, в течение которого число этих инцидентов падало. Возможно, снижение показателей было связано с ужесточением ответственности за DDoS-атаки, закрытием нескольких площадок купли-продажи соответствующих услуг и арестами некоторых крупных игроков в течение прошлого года.
Согласно исследованию, проведенному «Лабораторией Касперского» совместно с компанией B2B International в 2017 году, российские компании доверяют проблему предотвращения DDoS-атак сторонним организациям или не защищаются от угроз этого типа вообще. По данным экспертов, 33% предприятий полагаются на технологических партнеров, в том числе интернет-провайдеров, и 34% не стремятся противостоять DDoS-атакам, поскольку считают, что не столкнутся с ними.