Число DDoS-атак в I квартале текущего года увеличилось на 84% по сравнению с последним кварталом 2018-го, говорится в сообщении компании «Лаборатория Касперского». При этом атаки стали более длительными и сложными.

Как сообщает компания, средняя продолжительность атак возросла в 4,21 раза, в сегменте крайне длительных атак рост составил 487%. Ситуация кардинально изменилась по сравнению с прошлым годом, в течение которого число этих инцидентов падало. Возможно, снижение показателей было связано с ужесточением ответственности за DDoS-атаки, закрытием нескольких площадок купли-продажи соответствующих услуг и арестами некоторых крупных игроков в течение прошлого года.