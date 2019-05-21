Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 июля срока содержания под стражей директора финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из суда.

«Жалобу защиты оставить без удовлетворения», — огласила решение судья.

Представители защиты просили освободить Дельпаля под домашний арест в связи с тем, что инкриминируемое ему преступление относится к предпринимательской деятельности, а предполагаемый организатор схемы, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, уже освобожден из СИЗО.

​Суд продлил до 14 июля срок ареста фигуранта дела Baring Vostok Содержание под стражей продлено на три месяца.

Дельпаль в суде заявил о своей невиновности и заказном характере дела со стороны миноритариев банка «Восточный». «Это дело — гражданский, экономический спор, который был без всяких оснований переведен в уголовную плоскость», — заявил обвиняемый.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс., заявляет СК РФ.

