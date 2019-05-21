Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест трем фигурантам уголовного дела о хищении 4 млрд рублей, обвинения по которому предъявлены экс-министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.



«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 июля в отношении обвиняемых Николая Степанова, Сергея Ильичева и Александра Пелипасова», — уточнила Царева.

Бывший генеральный директор АО «Региональные электрические сети» Ильичев, председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Пелипасов и экс-гендиректор ООО «Ру-ком» Степанов обвиняются в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Все они проходят по делу Абызова. Кроме того, по данному делу также арестованы заместитель генерального директора ООО «Ру-Ком» Максим Русаков и директор по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галина Фрайденберг.

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По данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество: действуя в соучастии с иными лицами, он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Эти компании осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. Впоследствии похищенные деньги были выведены за рубеж.



Абызов и остальные фигуранты уголовного дела были арестованы судом в конце марта 2019 года. Как ожидается, 23 мая Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении в отношении экс-министра меры пресечения в виде содержания под стражей. Все фигуранты уголовного дела вину в инкриминируемых деяниях не признают.