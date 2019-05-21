В Татарстане перед судом предстанет организатор финансовой пирамиды, обвиняемый в хищении денежных средств вкладчиков на сумму около 308 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего бывшего председателя кредитного потребительского кооператива. Он обвиняется по статье о мошенничестве.

По версии следствия, в 2013—2014 годах фигурант дела, арендовав офисные помещения в Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Челябинске, Екатеринбурге, Курске, Оренбурге, Самаре, Тольятти, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Нефтекамске, Уфе, принимал от граждан личные сбережения в качестве вкладов в кредитный потребительский кооператив. При этом мужчина обещал выплатить проценты за пользование деньгами в размере от 60% до 120% годовых. Однако в дальнейшем привлеченные денежные средства он похитил.

Жертвам финансовой пирамиды (это 1 221 вкладчик) причинен ущерб почти в 308 млн рублей.

Свою вину фигурант дела частично признал.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.