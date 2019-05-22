Банк России установил факты манипулирования на организованных торгах рынками обыкновенных акций ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», ПАО «ОГК-2», ПАО «Группа «Разгуляй», ПАО «Ашинский метзавод», ПАО «Тучковский КСМ» в 2015—2017 годах, сообщает в среду пресс-служба регулятора.

Сделки с ценными бумагами заключались на торгах биржи по брокерским счетам клиентов одного профессионального участника рынка ценных бумаг: Карабинцевой Надежды Алексеевны, Извекова Константина Витальевича, ООО «Япи Трэйд», Карабинцева Дмитрия Анатольевича и ряда связанных с ними физических лиц.

Банком России выявлены совершенные по предварительному соглашению однотипные операции с ценными бумагами, в рамках которых сделками физлиц оказывалось влияние на цены бумаг на торгах биржи и обеспечивались благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг Карабинцевой и Извековым, получавшими доход от операций.

В результате 27 серий подобных операций Карабинцева и Извеков получили доход в общем размере более 120 млн рублей. Связанным физлицам в связи с использованием их активов в указанных операциях с высокой долей вероятности причинены убытки в сопоставимом размере, полагают в ЦБ.

В рамках указанных серий операций свыше 400 сделок с ценными бумагами, заключенных между Карабинцевой и Извековым с одной стороны и физическими лицами — с другой, привели к существенным отклонениям объема торгов ценными бумагами.

Проверкой Банка России установлено, что скоординированная подача поручений указанных лиц на совершение сделок в высокой степени обеспечивалась действиями Дмитрия Карабинцева, которому физлица доверили пароли системы удаленного доступа к собственным брокерским счетам.

Также установлены факты совершения Карабинцевым сделок с обыкновенными акциями ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» и ПАО «ОГК-2» между собственным брокерским счетом и счетом подконтрольного ему ООО «Япи Трейд». При этом такие сделки привели к существенным отклонениям параметров торгов данными ценными бумагами.

Описанные сделки с ценными бумагами, совершенные по счетам ООО «Япи Трейд», Карабинцевых, Извекова и ряда связанных с ними физлиц, относятся в соответствии с законом к манипулированию рынками ценных бумаг, указывает регулятор.

Материалы проверки направлены Банком России в правоохранительные органы.



ЦБ обращает внимание на повышенные риски нарушения закона, возникающие в связи с передачей третьим лицам ключевой информации, предоставляющей доступ к брокерскому счету.