Высокий суд правосудия Англии и Уэльса 17 мая вынес приказ, обязывающий бенефициара Внешпромбанка Георгия Беджамова раскрыть сведения о своих расходах, имуществе и источниках финансирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Как сообщает ТАСС, представитель партнера АСВ компании А1, которая оказывает агентству содействие в поиске и возврате российских активов за рубежом, отметил, что судебный приказ обязывает Беджамова раскрыть, за счет каких средств он арендует жилье, на какие деньги он жил с 1 июня 2018 года, какими банковским картами и счетами он пользовался. В А1 пояснили, что требование суда связано с обязанностью Беджамова раскрыть полную информацию об активах и источниках получаемого финансирования.

У Георгия Беджамова арестовали имущество на 1,75 млрд долларов Суд запретил Беджамову распоряжаться активами и постановил раскрыть суду другие, стоимостью свыше 50 тыс. фунтов, где бы они ни находились.

«Беджамов занимает позицию, согласно которой он живет на средства, полученные от друзей. Если он не предоставит ВПБ истребованную судом информацию, то ему может грозить тюремный срок за неуважение английского суда. Также за такое нераскрытие он может быть ограничен судом в праве на судебную защиту», — сказал представитель А1.

По его словам, компания намерена добиваться полной прозрачности в отношении того, как Беджамов тратит деньги и откуда он их берет.

«Представляется, что Беджамов идет на всевозможные ухищрения, чтобы не отвечать на вопросы о происхождении имеющихся у него средств, и уже не в первый раз просит у суда отсрочку на ответ, но мы уверены, что в ближайшее время вся информация будет раскрыта», — предположил он.