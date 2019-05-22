В Иркутской области вынесен приговор интернет-мошеннице, похищавшей сбережения с банковских счетов под видом работницы банка. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, сообщает пресс-служба МВД РФ.



Как установило следствие, в одной из социальных сетей подсудимая размещала объявления от имени сотрудника банка о предоставлении кредита гражданам на выгодных условиях.

«Звонившим злоумышленница представлялась сотрудницей различных служб и сервисов и, имитируя стандартную для кредитных учреждений схему работы, обманом получала от них информацию о реквизитах банковских карт и поступивших им постоянных и одноразовых паролях, после чего получала возможность дистанционно управлять банковскими счетами граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Используя указанную преступную схему, за четыре месяца аферистка похитила денежные средства со счетов пяти граждан. Суммарный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 2,2 млн рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и частично возместила причиненный ущерб.

«Учитывая совершение преступлений подсудимой в период условного осуждения за аналогичные преступления, суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указывает МВД РФ.

Наказание применено с отсрочкой до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.