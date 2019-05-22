В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления кредитования КБ «Динамичные Системы», заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Александру Вдовину, в отношении которого утверждено обвинительное заключение, инкриминируется растрата с использованием служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Как полагает следствие, в период с декабря 2015 года по апрель 2016-го в Москве начальник управления кредитования КБ «Динамичные Системы» Вдовин в составе организованной группы с другими лицами похитил со счета банка 585 млн рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам. Содеянное повлекло банкротство кредитной организации и отзыв у нее лицензии.

В ходе следствия Вдовин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал свою вину.



Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Таганский районный суд Москвы, куда ранее были переданы материалы следствия в отношении других соучастников.