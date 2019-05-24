Обвинительные показания против начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина дал бывший владелец «Югры» Алексей Хотин — он рассказал, что несколько лет платил офицеру за покровительство, утверждают источники РБК .

По словам одного из собеседников издания, Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину как главе банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ за покровительство. «В задачи руководителя банковского отдела входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным», — пояснил источник.

Сотрудники управления, выполняя поручения Черкалина, связывались с коллегами из МВД или Следственного комитета и брали на себя контроль за ходом расследования дел либо препятствовали их возбуждению, утверждает источник. Эту информацию подтвердили РБК три собеседника, знакомых с фигурантами дела.

«Хотин дал показания против руководителя банковского отдела после того, как был арестован», — уточнил собеседник.

В управлении собственной безопасности ФСБ было известно о незаконной деятельности Черкалина до этих показаний, утверждает другой собеседник РБК. «В УСБ была информация как минимум о трех эпизодах противоправной деятельности Черкалина, но после показаний Хотина было принято решение приступать к реализации накопленной информации», — добавил он.

Главу «банковского» отдела ФСБ арестовали Черкалина обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

Вместе с Черкалиным в апреле были задержаны его бывший руководитель Дмитрий Фролов и сослуживец Андрей Васильев, которых обвинили в хищении в 2011 году активов стоимостью 490 млн рублей у девелопера Сергея Гляделкина. На момент задержания Фролов и Васильев «были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам», подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ.

У Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд рублей. По версии следствия, сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний. Деньги и ценности хранились в квартирах, находящихся в собственности у задержанных, а также в банковских ячейках, арендованных на их имя.

Также 22 мая стало известно, что по делу полковников из управления «К» проходят экс-глава Еврофинанс Моснарбанка, бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко, а также член правления АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Александр Бондаренко. Оба они объявлены в розыск, оба, как выяснил РБК, имеют отношение к кипрскому офшору «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprises Limited), которому отошли активы, похищенные у девелопера Гляделкина.