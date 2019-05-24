Международная компания ESET обнаружила в Google Play несколько приложений для кражи криптовалют у пользователей, говорится в сообщении компании.

Одна из программ была замаскирована под мобильное приложение кошелька Trezor. При этом поисковая выдача показывала это приложение на второй строке, сразу под официальным приложением.

В ходе исследования было обнаружено, что сбережениям пользователей Trezor ничего не угрожает из-за многофакторной системы защиты.

Фальшивое приложение связано с другой программой-подделкой Сoin Wallet, целью которой является кража криптовалюты.

После запуска приложения Trezor всплывает окно для ввода данных учетной записи, а затем пользователей перенаправляют на сайт злоумышленников, где предлагается скачать приложение Coin Wallet. Создатели уверяют, что программа генерирует адреса, на которые можно перевести сбережения. В действительности пользователи переводят криптовалюту на адреса злоумышленников.

Также фейковое приложение собирает электронные адреса жертв, которые могут использоваться для фишинговых атак.

В настоящее время Trezor и Coin Wallet недоступны в Google Play.