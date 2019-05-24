Сведения о том, что бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин якобы платил начальнику банковского отдела ФСБ за покровительство, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении, распространенном представителем Хотина.

В пятницу информагентство РБК со ссылкой на свои источники написало, что Хотин дал обвинительные показания против главы банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, рассказав, что в течение трех лет платил офицеру за покровительство.

«Данные сведения не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство Хотина А. Ю. Хотин А. Ю. никогда не передавал никаких вознаграждений госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и сотрудникам ФСБ в частности и поэтому указанных в статье РБК показаний давать не мог. Сведения, изложенные в статье, не имеют прямого подтверждения», — подчеркивается в сообщении представителя банкира.

В апреле этого года сообщалось о задержании Хотина в рамках дела о хищении денежных средств банка «Югра» в размере 7,5 млрд рублей. Басманный районный суд Москвы отправил его под домашний арест до 18 июня.

Позже в том же месяце стало известно об аресте Кирилла Черкалина. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

Центробанк 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в «Югру», а 28 июля у кредитной организации была отозвана лицензия. Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк «Югра» банкротом. Банк через суд пытался добиться отмены этих решений. ЦБ несколько раз пересматривал в большую сторону оценку «дыры» в капитале банка, при этом в «Югре» неоднократно заявляли, что разрастание «дыры» — результат действий временной администрации, которая была введена в банк еще до отзыва его лицензии.