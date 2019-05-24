Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.

Инцидент произошел 22 мая в аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса. По словам адвоката, россиянин вез 800 тыс. долларов в сумке, деньги имеют законное происхождение, и он задекларировал их при вылете из Москвы.

«Гражданин Российской Федерации, выезжая из страны, задекларировал 800 тысяч долларов. Он не скрывал эти деньги, не прятал. Он находился в транзитной зоне. Его попросили пройти контроль безопасности, на вопрос, что в сумке, ответил «деньги». Он не говорит ни по-гречески, ни по-английски. Его попросили подождать. Пришел представитель таможни, вызвали сотрудницу авиакомпании, знавшую русский и греческий языки. Моему клиенту было сказано, что он обязан был задекларировать эти деньги», — рассказал адвокат.

Деньги временно задержаны для выяснения их происхождения и принятия решения. «На гражданина может быть наложен штраф в размере 25% от общей суммы», — отметил адвокат.

По словам Лаврентиадиса, таможня сослалась на европейские правила. «Согласно статье 3 Европейского регламента 1889 от 2005 года, как только иностранные граждане или граждане Европейского сообщества вступают на территорию Европейского сообщества из третьей страны, в случае, если у них находится сумма свыше 10 тысяч евро, они обязаны ее задекларировать. Это касается и транзитной зоны. То есть она считается территорией Европейского сообщества», — сказал Лаврентиадис.

При этом он отметил несколько нюансов. Во-первых, напомнил он, в транзитной зоне не бывает представителей таможенной службы и задекларировать деньги не было возможности. Как сказали клиенту, он должен был попросить охрану вызвать таможню, заметил Лаврентиадис.

«Во-вторых, нигде нет объявлений, что лица, прибывшие из третьих стран, обязаны декларировать в транзитной зоне наличие денег. В-третьих, нет никакого коридора – «зеленого», «красного». Фактически любой добропорядочный гражданин третьей страны может оказаться в такой ситуации. Клиент не был осведомлен никем, и ему создали эту проблему. Теперь он может потерять очень серьезную сумму — 200 тысяч долларов», — подчеркнул адвокат.

Он также сообщил, что есть решение французского суда от 4 мая 2017 года, согласно которому в аналогичной ситуации признано законным наложение штрафа на владельца денег, так как транзитная зона является территорией Европейского сообщества.

Адвокат полагает, что фактически гражданина России накажут за то, что его не проинформировали. «Честно говоря, я сам не знал, что в транзитной зоне надо что-то декларировать. Европейские таможенные структуры обязаны как-то информировать пассажиров, публиковать информацию, что делать. Ведь если вы в самолете или на морском лайнере под европейским флагом, вы, по сути, тоже на территории Европейского сообщества. Клиент летел греческой авиакомпанией. Но кому вы будете там заявлять о наличии денег?» — добавил адвокат.