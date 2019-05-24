В Москве задержаны подозреваемые в подрыве двух банкоматов Сбербанка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«При содействии службы безопасности Сбербанка ГУ МВД по Москве задержана этническая преступная группа, состоящая из граждан Молдавии, причастная к подрыву двух банкоматов Сбербанка. Ведется следствие по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Задержать подозреваемых помогли данные с камер видеонаблюдения и тщательный анализ финансовых операций возможных фигурантов преступления», — говорится в сообщении банка.

Неизвестные взорвали банкомат на юго-западе Москвы Похитить деньги из поврежденного банкомата не удалось.

Как сообщалось, 17 мая 2019 года в 02:09 в зону самообслуживания офиса Сбербанка на ул. Бутлерова, 24 в Москве вошел неизвестный в маске и перчатках. Мужчина заложил взрывчатку в шторку купюроприемника банкомата, размотал провода, выбежал на улицу и произвел подрыв. В 02:10 двое мужчин зашли в зону самообслуживания, убедились, что сейф банкомата не разрушен, и покинули место происшествия. В банкомате на тот момент находилось 3 млн рублей, деньги не были похищены.

Аналогичный эпизод имел место примерно в то же время 21 марта 2019 года в офисе банка на ул. Дежнева, 27 в Москве. Сейф также выдержал взрыв, поэтому преступники ушли ни с чем.

Задержанные уже признали свою причастность к обоим эпизодам. По местам жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты средства оперативной связи, банковские карты и предметы, изобличающие их преступную деятельность. Сейчас ведется работа по установлению их причастности к аналогичным преступлениям, совершенным в разных регионах страны в отношении различных банков.

Сбербанк подчеркивает, что ни одно преступление против банка или его клиентов не остается безнаказанным.