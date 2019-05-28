В соцсетях активно растет число мошеннических атак на детей с применением социальной инженерии, сообщают «Известия» . У подростка появляется новый «друг» в социальной сети, а через какое-то время, когда контакт уже налажен, со счета мобильного телефона пользователя соцсети, а потом и с его банковской карты начинают исчезать деньги.

По словам читателей издания, у подростков небольшими траншами по 250–450 рублей злоумышленники похитили с карт Альфа-Банка несколько тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе кредитной организации, подобная ситуация могла возникнуть в результате атаки с применением социальной инженерии: мошенник знакомится с ребенком в социальной сети и втирается к нему в доверие. Например, в первом случае злоумышленник действовал под видом девочки-ровесницы. В какой-то момент новый «друг» говорит ребенку, что хочет зарегистрироваться на развлекательном ресурсе, но его собственный телефон сломался, и просит сообщить номер телефона и СМС-код, который ему придет. После этого мошенник регистрирует номер в сервисе мобильных денежных переводов. На телефон ребенка приходит сообщение с кодом подтверждения, он сообщает его мошеннику, который заходит в личный кабинет в сервисе переводов и начинает переводить все находящиеся на балансе средства на свой номер. Таким образом и выводятся все деньги, — рассказали в пресс-службе Альфа-Банка.

При этом, если на номере настроен автоплатеж, баланс автоматически пополняется с банковской карты, уточнили в кредитной организации.

По словам советника международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрия Константинова, вернуть денежные средства в случае, если человек сам сообщил СМС-код злоумышленнику, можно только от самого мошенника — например, подав гражданский иск в ходе уголовного процесса. При этом и сотовый оператор, и банк не могут отвечать за действия клиентов или их детей. Они просто выполнили свои обязательства по договору и предоставили необходимые меры защиты счета, а клиент передал средства управления ребенку и не научил ими пользоваться, подчеркнул юрист.