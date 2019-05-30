Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд рублей, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Суд постановил частично удовлетворить требования Промсвязьбанка.

«Наложить арест на имущество, принадлежащее Алексею Николаевичу Ананьеву, в пределах 282 201 304 551 рублей», — говорится в определении суда. Аналогичное решение вынесено в отношении имущества Дмитрия Ананьева.

Общая сумма требований Промсвязьбанка составляла 282 млрд рублей.

«Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление Промсвязьбанка о принятии обеспечительных мер в отношении имущества Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров банка. В рамках заявления об аресте Промсвязьбанк просил суд арестовать движимое, недвижимое имущество и другие активы ответчиков, которые своими действиями в совокупности причинили банку ущерб в размере более 282 миллиардов рублей», — прокомментировали в пресс-службе ПСБ.

В кредитной организации уточнили, что в перечне имущества, арест на которое наложен судом, — более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar, а также здание и коллекция музея ИРРИ (Института русского реалистического искусства).

«По информации банка, ответчики в преддверии и в период санации Промсвязьбанка совершали сделки по отчуждению имущества, приобретенного ими на свое имя, в том числе переписывали недвижимое имущество на родственников и связанных с ними лиц. Заявление об аресте активов ответчиков и их родственников направлено на сохранение текущего status quo, недопущение дальнейших противоправных действий по выводу активов и последующее исполнение судебного акта», — добавили в банке.