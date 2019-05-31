Baring Vostok обратился в комиссию по этике после того, как в феврале был арестован основатель и руководитель фонда Майкл Калви

Подав заявление в правоохранительные органы о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный», его акционер Шерзод Юсупов нарушил принципы корпоративной этики — к таким выводам пришла комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей, рассмотрев жалобу инвестфонда Baring Vostok на миноритариев банка, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к РСПП.

По словам собеседников газеты, знакомых с решением, арбитры установили, что Юсупов обратился в правоохранительные органы на фоне корпоративного конфликта в банке, прибегнув к этой мере без использования других способов разрешения спора, что напрямую нарушает принципы корпоративной этики.

Baring Vostok обратился в комиссию по этике после того, как в феврале были арестованы основатель и руководитель фонда Майкл Калви и трое других сотрудников фонда: их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный», в котором фонду принадлежит 51,6%.

Калви связывал уголовное преследование с корпоративным конфликтом с Артемом Аветисяном (его компании «Финвижн» принадлежит 32,02% в «Восточном») и Юсуповым (входит в совет директоров банка и владеет 4,8% его акций): в частности, структура Baring Vostok отказалась исполнять опцион и продавать компании «Финвижн» 9,99% акций «Восточного», второй спорный вопрос — допэмиссия акций банка на 5 млрд рублей.



По словам собеседников «Ведомостей», арбитры будут рекомендовать Юсупову направить обращение в Следственный комитет РФ и отозвать заявление (хотя, по мнению юристов, уголовное дело в этом случае уже вряд ли будет прекращено) и вместе с Аветисяном «публично покаяться» — высказаться о недопустимости использования уголовно-процессуальных методов для решения корпоративных споров, при этом у Юсупова будет две недели, чтобы исполнить рекомендации панели арбитров, и при их неисполнении арбитры могут предложить комиссии по этике признать его неблагонадежным партнером; рекомендации же в отношении Аветисяна будут носить не такой категоричный характер, поскольку прямых доказательств его причастности к уголовному делу арбитры не нашли.