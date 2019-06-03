В Башкортостане прокуратура направила в суд уголовное дело по фактам автостраховых мошенничеств на сумму 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Прокуратура Баймакского района Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих бывших сотрудников ГИБДД и их четырех сообщников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), ч. 3 ст. 30, ч. 3, 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, с июня 2016 года по декабрь 2017-го фигуранты уголовного дела, в том числе три сотрудника ГИБДД и независимый оценщик, совершили серию мошенничеств в сфере страхования. Члены организованной преступной группы инсценировали дорожно-транспортные происшествия и фальсифицировали документы о якобы причиненных автомобилям повреждениях.

Официальные схемы, справки о ДТП и иные документы, подтверждавшие наступление страховых случаев по полисам ОСАГО, впоследствии представлялись страховым компаниям, которые выплачивали денежные компенсации.

Всего злоумышленники получили свыше 5,5 млн рублей по 21 фиктивному ДТП.

Уголовное дело направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.

