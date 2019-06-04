Незадолго до произошедшего в марте ареста Михаила Абызова и вскоре после него кредиторы связанной с бывшим министром компании «Группа Е4» подали в Арбитражный суд Москвы три иска (копии есть у РБК) к экс-министру по делам Открытого правительства, его бывшей жене Екатерине Сиротенко и бывшему президенту Е4 Андрею Малышеву.

Альфа-Банк, группа «Т Плюс» (контролируется «Реновой» Виктора Вексельберга) и Redeliaco Holdings, конкурсный кредитор Е4, требуют с ответчиков около 34 млрд рублей.

Иск о субсидиарной ответственности к Абызову, Сиротенко, с которой он развелся в 2016 году, и Малышеву Альфа-Банк подал в декабре 2018-го. В феврале 2019 года аналогичный иск подала Redeliaco Holdings, а в мае, уже после ареста бывшего министра, — «Т Плюс». Истцы считают ответчиков «контролирующими должника лицами» и полагают, что они должны нести субсидиарную ответственность по долгам, которые уже невозможно взыскать с Е4.

В Альфа-Банке РБК сообщили, что не комментируют эту тему, РБК направил запрос в «Т Плюс».

Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредитные средства.

Суд продлил арест Абызова Он останется под стражей до 25 июля.

Как поясняется в документах, с мая по декабрь 2013 года «Группа Е4» приобрела контрольные пакеты акций ряда компаний — «Сибирский энергетический научно-технический центр», «Сибтехэнерго», «Е4-Центрэнергомонтаж», «Е4-СибКОТЭС» и «Буреягэсстрой». На момент продажи компаниями владели иностранные юрлица. Ссылаясь на данные зарубежных реестров, истцы предполагают, что эти юрлица могли быть связаны со стопроцентным акционером Е4 — Eforg Аsset Management Limited.

Общая сумма сделок составляла почти 4 млрд рублей и превышала совокупную стоимость чистых активов купленных компаний (по подсчетам Альфа-Банка, это 2,91 млрд рублей, «Т Плюс» называет сумму 2,17 млрд рублей), то есть они могли быть переоценены, указывают истцы. При этом обязательства по покупке компаний были возложены не на «Группу Е4», а на ее кипрского владельца — Eforg Аsset: компании-продавцы единодушно согласились заключить договоры о переводе на нее долга.

Продавцы компаний составляли одну группу и реализовали «единую волю» с Е4, убеждены в «Т Плюс». Их целью, говорится в иске, была «консолидация во владении должника переоцененных активов» с переводом долгов на другое юрлицо. Это позволило Е4 улучшить структуру баланса, технически увеличить активы на 12% и отразить в отчетности более благоприятные цифры, говорится в документе.

Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста При наложении ареста на счета Абызова была предпринята попытка снять их, пресеченная следствием.

Адвокат Абызова Юлий Тай в беседе с РБК отказался от комментариев.

Представители Абызова будут настаивать, что он в указанный период не имел контроля над «Группой Е4» и не мог давать указания касательно тех или иных сделок, поскольку работа в правительстве обязала его передать бизнес в доверительное управление, сообщил РБК близкий к Абызову источник. Таким образом, по его словам, Абызов не может являться контролирующим должника лицом.