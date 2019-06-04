Арестованный предправления Тольяттихимбанка Александр Попов стал заложником ситуации, происходящей вокруг «Тольяттиазота»: предприятие, являющееся одним из ключевых клиентов банка, не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление. Об этом говорится в заявлении, размещенном накануне на сайте банка в связи с задержанием Попова и его помещением под арест.

В банке отмечают, что весь коллектив «взволнован и шокирован» этими событиями.

«Мы знаем Александра Евгеньевича как профессионального руководителя, обладающего огромным опытом в банковской сфере. За многие годы руководства банком он заслужил уважение не только своих подчиненных, но и коллег по отрасли, руководителей организаций-партнеров, представителей регуляторов, администрации Самарской области. Мы считаем, что прозвучавшие обвинения ни в коем случае не могут быть выдвинуты в отношении Александра Попова: это человек высокой честности, активно участвующий в развитии своего банка, отрасли и региона. Единственное объяснение, приходящее на ум: Александр Евгеньевич стал фактически заложником ситуации, происходящей вокруг предприятия «Тольяттиазот», которое является одним из ключевых клиентов АО «Тольяттихимбанк» и которое не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление», — говорится в заявлении.

Предправления Тольяттихимбанка арестован по делу организованного преступного сообщества 55-летнего Александра Попова задержали утром 31 мая в столичном аэропорту Внуково, куда он прилетел из Самары.

В банке указывают, что, по данным СМИ, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направлял в адрес президента РФ Владимира Путина доклад, в котором отметил активизацию практики дополнительного вменения статьи 210 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») по уголовным делам об экономических преступлениях, когда признаки сообщества обусловлены обычной деятельностью организации.

«В деле Александра Попова и всего «Тольяттиазота» мы видим самые отвратительные проявления «лихих 90-х». Давление следственных и судебных органов, «маски-шоу», игнорирование требований закона и сложившейся правоприменительной практики», — говорится в заявлении банка.

В числе прочего там подчеркивается, что Тольяттихимбанк, несмотря на сложившуюся обстановку, продолжает вести стабильную работу.



«Коллектив банка уверен в том, что справедливость восторжествует, и надеется на скорейшее освобождение Попова Александра Евгеньевича», — заключают в кредитной организации.

Газета «Коммерсант» написала, что, по версии следствия, под контролем Попова через его кредитное учреждение осуществлялись финансовые операции, связанные с хищением активов «Тольяттиазота».

