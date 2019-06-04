Требования законодательства о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений, не подразумевают передачу ключей для расшифровки всего трафика. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».

Комментарии касаются публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Сообщалось, что требование поступило еще несколько месяцев назад, но «Яндекс» до сих пор не передал спецслужбе ключи.

В пресс-службе компании сообщили, что закон, в рамках которого поступил запрос ФСБ, применяется не только к «Яндексу», но и ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории России, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети.

«Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка», — заявили в пресс-службе.