В Якутии возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба МВД России.

«Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере компьютерной информации», по факту хищения денежных средств с 23 счетов, открытых гражданами в разных регионах России, в размере около 1 400 000 рублей», — говорится в сообщении.

Службой безопасности одного из коммерческих банков были зафиксированы несанкционированные списания денежных средств, принадлежащих жителям разных регионов России. Выяснилось, что ряд операций по переводу денежных средств производился в одном из якутских филиалов банка. В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлена причастность к совершению данного деяния двух сотрудниц банка — клиентских менеджеров операционного офиса.

Выяснилось, что одна из подозреваемых предоставляла другой сим-карты, оформленные на ее родственников. Вторая, используя специальное программное обеспечение, привязывала предоставленные абонентские номера к данным 23 клиентов, которые продолжительное время не использовали свои счета. Затем через мобильное приложение переводила похищенные денежные средства на подконтрольные другой подозреваемой счета.

Подозреваемые дали признательные показания. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.