Ситуация с основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви стала предметом слишком пристального внимания, тогда как необходимо решать проблему инвестиционного климата, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе дискуссии на ПМЭФ-2019.

«Мы много говорим о Калви. Да, Калви — иностранный инвестор, да, есть вопросы правоохранительных органов к работе банка и компании, в которой он работал. Но мы слишком много уделяем этому внимания. Надо системно этим заниматься. Надо заниматься доверием и климатом, который связан с нашей правоохранительной системой. Есть запрос, чтобы сделать более понятной и предсказуемой работу органов, которые обеспечивают защиту бизнеса. Есть инцидент с Калви, есть такие инциденты с нашими российскими бизнесменам, есть такие же и на Западе. Мой посыл в том, что надо не рассматривать конкретный инцидент, а в целом решать проблему», — сказал Силуанов.

Глава МЭР Максим Орешкин также прокомментировал ситуацию вокруг Калви.

«Я надеюсь, что эта ситуация будет решена как можно скорее, что она останется позади», — сообщил Орешкин в интервью «Блумберг ТВ» в кулуарах ПМЭФ, передает РИА Новости .

Ранее о своем недоумении по поводу дела Калви заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.