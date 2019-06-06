Мосгорсуд предупредил граждан о новом способе мошенничества: неизвестные, представляясь сотрудниками различных ведомств, предлагают гражданам заплатить за якобы присужденные им деньги, говорится в сообщении суда.

«Гражданам звонят неизвестные лица, представляясь сотрудниками судов, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Центрального банка РФ, Счетной палаты РФ и т. д., сообщают, что граждане признаны потерпевшими по уголовному делу и на основании приговора суда им присуждена определенная сумма денег. Между тем, по сообщениям звонивших, для получения «присужденной суммы» гражданину необходимо прибыть в суд либо, в случае невозможности явиться, перечислить названную звонившим сумму денег», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Звонившие также предлагали в случае возникновения вопросов связаться, к примеру, с сотрудниками ЦБ по указанному ими же номеру телефона.

Мосгорсуд разъясняет, что порядок признания лица потерпевшим предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом РФ, а получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших.