Следственный комитет завершил расследование ряда дел в отношении бывших руководителей ДС-Банка, обвиняемых в хищении 585 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Главным следственным управлением СК России в мае — июне 2019 года завершено расследование ряда уголовных дел в отношении участников организованной группы, совершивших хищение средств КБ «ДС-Банк», лицензия у которого отозвана Банком России в мае 2016 года», — говорится в сообщении ведомства.



По данным следствия, в период с августа 2015 года по апрель 2016 года фактический собственник ДС-Банка Ильдар Клеблеев, его доверенное лицо Виталий Вергизов, исполняющий обязанности председателя правления банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, советник председателя правления Виктор Аверин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, сотрудники Банка России Алексей Батраков и Дмитрий Каприелов, а также неработающий Андрей Кузнецов и неустановленные лица совершили растрату всех находившихся на корреспондентском счете банка денежных средств на сумму 585 млн рублей путем их перечисления на счета фирм-«однодневок» ООО «Соната», ООО «Ферион» и других организаций под видом выдачи заведомо фиктивных и невозвратных кредитов.

Всем перечисленным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»).

Дела двух участников хищения 585 млн рублей у банка «Динамичные Системы» ушли в суд В Генеральной прокуратуре РФ утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших сотрудников банка «Динамичные Системы» — советника председателя правления и начальника управления кредитования. Они обвиняются по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ: в растрате в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения.

«В ходе следствия Аверин и Вдовин заключили с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем в отношении них уголовные дела были выделены в отдельное производство. Под тяжестью собранных неопровержимых доказательств Клеблеев, Синюхин, Цырульник и Каприелов признали вину в содеянном», — уточняется в сообщении.

В качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемых и счета организаций, получивших похищенные денежные средства со счетов фиктивных заемщиков, наложен арест.

В настоящее время уголовное дело в отношении Аверина направлено в Генпрокуратуру РФ для принятия решения об утверждении обвинительного заключения. Уголовные дела в отношении Вдовина и остальных обвиняемых рассматриваются в суде по существу.