Миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов, подавший в ФСБ заявление о возбуждении уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, направил свой ответ на решение осудившей его комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РБК . Юсупов утверждает, что в РСПП не смогли вынести объективного решения, и обвиняет Baring Vostok в выводе активов на 1,1 млрд рублей из банка «Восточный».

Комиссия РСПП вынесла решение на основании необъективной и искаженной информации, предоставленной в одностороннем порядке, пишет Юсупов. Площадка РСПП использовалась, чтобы повлиять на следствие и создать еще один информационный повод, считает он. «Несмотря на указанные обстоятельства, если обвиняемые или связанные с ними лица возместят ущерб банку в размере 3,7 млрд рублей, я готов использовать все предусмотренные законом права потерпевшего и ходатайствовать о смягчении наказания», — пишет миноритарий «Восточного».

Он считает, что комиссия нарушила собственный регламент: не было принято решение об отводе одного из арбитров, который рассматривал жалобу. Речь идет о первом зампреде Альфа-Банка Олеге Сысуеве. Он был предложен инициатором рассмотрения этого дела при РСПП — фондом Baring Vostok. По мнению Юсупова, Сысуев неоднократно высказывался в поддержку фонда, поручался за задержанных и поэтому не был нейтрален.

Юсупов пишет, что с 1 июня 2016 года по 1 января 2017-го в Юниаструм Банке проводилась своя проверка ЦБ, которая признаков вывода активов не выявила, а проверка регулятора в банке «Восточный», которая прошла два года спустя, «сопровождалась полностью лояльным Baring Vostok менеджментом «Восточного». В финальном акте проверки ЦБ в августе 2018 года, продолжает Юсупов, упоминания о признаке вывода активов в «Восточном» не было. В декабре 2018 года в своем предписании ЦБ отказался от суждения о том, что в «Юниаструме» имелся признак вывода активов, сообщает Юсупов.

СМИ: комиссия по этике при РСПП вынесла решение по делу Baring Vostok Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову рекомендовано «публично покаяться», а Юсупову — отозвать заявление о хищении в банке «Восточный», по которому был арестован руководитель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Со стороны Baring были и другие неправомерные сделки, утверждает Шерзод Юсупов. Сумма претензий «Финвижн» к Baring в Лондонском международном суде составляет 22 млрд рублей, пишет миноритарий «Восточного». Кроме хищения 2,6 млрд рублей из банка путем сделки с отступным, на которых строится дело, еще 1,1 млрд рублей из банка вывели через оказание услуг подконтрольными Baring Vostok структурами, которые таких услуг никогда не оказывали — эти деньги частично были направлены на погашение процентов по кредитам со стороны Первого коллекторского бюро (ПКБ), пишет он.

О том, что в «Восточном» произошло хищение средств путем уступки ПКБ кредитов, Юсупов узнал после проверки банка аудиторами PwC, говорится в письме. «Я не мог бездействовать, потому что нарушения были настолько явными, что бездействие сделало бы меня соучастником происходящего», — пишет он и отмечает, что по российским законам его тоже могли бы привлечь к ответственности в случае бездействия.

По словам Юсупова, он пытался решить конфликт заранее. Он провел дополнительную проверку силами департамента внутреннего аудита банка и после этого убедился в необходимости обращения в правоохранительные органы.

«Мы уважаем правила комиссии по этике, согласно которым мы не можем публично обсуждать решение комиссии до истечения двухнедельного срока с момента даты вынесения решения (30 мая). Но хотели бы отметить, что наши оппоненты пользуются даже однозначным решением комиссии для дальнейшего раздувания надуманных обвинений и продолжают показывать свое истинное отношение к закону и мнению профессионального сообщества», — сообщила РБК пресс-служба Baring Vostok. Заявления «снова подтверждают, что наши коллеги безосновательно арестованы в рамках попытки рейдерского захвата и сокрытия вывода активов из банка «Юниаструм», добавили в фонде.

«Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег», — заключил Baring.