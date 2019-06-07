Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева отказал в аресте его имущества в размере 2,8 млрд рублей, говорится в определении суда.

В ходатайстве конкурсного управляющего «Зерновой компанией «Настюша» (заявитель по делу о банкротстве банкира) говорится, что непринятие обеспечительных мер на имущество Ананьева может сделать невозможным исполнение гражданином-должником его обязательств перед заявителем в размере 2,8 млрд рублей.

В частности, заявитель просил арестовать денежные средства Ананьева, находящиеся на счетах банка «Возрождение» и Промсвязьбанка, а также 33% доли в уставном капитале компании «ПСБ-Менеджмент» и самолет Bombardier Challenger 650.

Арбитраж посчитал, что заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу.

Кроме того, столичный арбитраж 29 мая удовлетворил заявление Промсвязьбанка об аресте имущества бывших владельцев банка Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей. Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о взыскании убытков в размере 282,2 млрд рублей с 12 бывших топ-менеджеров банка. Ранее рассмотрение иска банка суд назначил на 7 июня.