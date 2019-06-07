Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы банкиров и их сообщников, обвиняемых в хищении 1,5 млрд рублей из кредитных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мориса Расулова, Владимира Кагана, Дмитрия Ильина, Ирины Докучаловой, Георгия Циклаури, Игоря Якубовича и Петра Чистова», — говорится в сообщении.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения организованной группой, в особо крупном размере»).

Как полагает следствие, с 2014 по 2016 год руководители банков «Инвестиционный Союз» — Расулов, «Тусар» — Ефремов и Каган, «Пульс Столицы» — Ильин и Докучалова, а также граждане Кальянов, Циклаури, Якубович, Чистов и ряд неустановленных лиц организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов. В результате этого у названных банков было похищено более 1,5 млрд рублей. Средства перечислялись на банковские счета подконтрольных злоумышленникам организаций.

В настоящее время Расулову, Кагану и Ильину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Докучаловой, Циклаури, Якубовичу и Чистову — подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении прочих соучастников преступной группы продолжается.