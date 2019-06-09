В Москве вынесен приговор трем сотрудницам трастовой компании, которые мошенническим путем завладели имуществом столичных пенсионеров более чем на 64 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительниц столицы Ольги Спасской, Галины Бурлаковой, Ольги Богатыревой. Они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что сотрудницы Евразийской трастовой управляющей компании предлагали пенсионерам, находившимся в затруднительном материальном положении, выгодно вложить накопления с целью получения дивидендов.

Мошенницы ссылались на социальную программу правительства Москвы, ориентированную на пенсионеров. Жертвами злоумышленниц стали 12 пожилых москвичей, которые заключили ряд сделок, в результате чего потеряли крупные денежные суммы, а некоторые лишились прав на свои квартиры. Общий ущерб потерпевших превысил 64 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Спасскую к шести годам лишения свободы, Богатыреву к четырем годам, Бурлакову к трем годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.