Роскомнадзор рассматривает вариант блокировки ресурса, на котором опубликованы персональные данные клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и Хоум Кредит Банка. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Ранее об утечке данных 900 тыс. россиян сообщил «Коммерсант».

«Мы взяли у издания ссылки на эти базы и всю необходимую фактуру, в данный момент анализируем ситуацию. На первый взгляд, она выглядит вопиющей: конечно, нахождение такого количества личных данных в таком объеме создает большие риски нарушения прав граждан. Форум, который разместил базу данных для платного скачивания, — это интернациональный ресурс. Он зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, серверы находятся на территории Германии. У нас есть возможность обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой этого ресурса в России в связи с массовым нарушением прав россиян. Полагаю, что после проработки юридических деталей мы именно так и поступим», — сказал Ампелонский.