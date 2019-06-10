Пресненский суд Москвы начал оглашать обвинительный приговор полковнику Дмитрию Захарченко. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По версии следствия, в 2014 году полковник с сообщником вынудили владельца сети ресторанов «Ля Маре» Меди Дусса дать им взятку в 800 тыс. долларов. В следующем году они потребовали от того же предпринимателя в благодарность за общее покровительство скидку в 50% в его ресторанах. Благодаря этому Захарченко сэкономил более 3 млн рублей.



Всего Захарченко вменяется три преступных эпизода. Оглашение приговора займет длительное время, возможно не один день. Наказание будет названо позднее. Обвинение требует приговорить Захарченко к 15 с половиной годам колонии и штрафу в 494,9 млн рублей. Сам полковник считает себя невиновным.



Напомним, Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года его задержали. Помимо взятки полковника обвиняют в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию. Как выяснило следствие, в 2016 году он предупредил о готовящихся обысках финансового директора Нота-Банка Галину Марчукову и ее сестру Ларису, а также организовал вывоз документов и оргтехники.

Огромный резонанс дело Захарченко получило после того, как стало известно, что в квартире сестры полковника нашли деньги на 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог. СМИ выдвигали множество версий происхождения этих денег, но следствие на этот счет официально не распространяется.