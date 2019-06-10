Суд Перми приговорил директора финансовой организации «РостФинанс» к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей за хищение у граждан более 31 млн рублей. Об этом говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Также суд взыскал в пользу потерпевших причиненный преступлением материальный вред.

Установлено, что подсудимый в ноябре 2013 года создал коммерческую организацию, в которую привлекались денежные средства населения под предлогом принятия на себя обязательств по погашению кредитов граждан, а также их инвестирования в перспективные и доходные организации с целью получения прибыли. Поступающие на счета «РостФинанса» денежные средства обвиняемый обращал в свою пользу.

Для придания видимости законной финансовой деятельности он осуществлял по кредитам граждан до середины 2015 года выплаты платежей, которые получал от новых клиентов.