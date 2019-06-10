Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать подсудимого Захарченко виновным по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласила приговор судья Елена Абрамова.

Кроме того, суд назначил Захарченко штраф в размере 117 млн рублей и лишил его специального звания полковника и госнаград. Суд также лишил его права занимать руководящие должности в государственных органах на срок два года. Суд учел проведенное подсудимым в СИЗО время.