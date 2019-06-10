Мосгорсуд в понедельник отменил решение райсуда об аресте почти 4,5 млн рублей на счетах экс-министра Михаила Абызова и направил материалы на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление Басманного районного суда от 16 апреля 2019 года отменить, передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», — сказал собеседник агентства.

В суде отметили, что постановление касалось банковских счетов Абызова, на которых находится порядка 4,3 млн рублей.