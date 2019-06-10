Суд в Татарстане приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры России.

«Вахитовский районный суд города Казани Республики Татарстан вынес приговор по уголовного делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2011 году злоумышленник организовал в Казани финансовую организацию для привлечения денежных средств граждан. Под видом вкладов в коммерческие проекты, которые якобы гарантировали высокую доходность, он похитил почти 430 млн рублей С целью легализации похищенных средств злоумышленник приобрел дорогостоящую недвижимость в Казани.

В результате деятельности финпирамиды пострадали около полутора тысяч жителей Татарстана, Чувашии, Марий Эл и Мордовии.