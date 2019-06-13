В Петербурге задержаны две группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, следует из сообщений, размещенных накануне на сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Одно задержание было произведено 11 июня. Злоумышленники, двое мужчин в возрасте 41 и 47 лет, зарегистрировали несколько фирм, после чего использовали их расчетные счета для обналичивания денежных средств, поступавших от юридических лиц, и для проведения расчетов по перечислению и выдаче средств со счетов. За свои услуги фигуранты получали 6% от поступившей суммы. За время осуществления противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход в размере около 53 млн рублей.

Следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса.

Участники другой организованной группы подозреваются в обналичивании 196 млн рублей, из которых сумма дохода задержанных составила 15,6 млн.

Среди задержанных 36-летний непосредственный организатор противоправной деятельности и еще трое граждан в возрасте от 28 до 53 лет, выполнявших функции бухгалтеров и юристов. Оперативниками установлено, что на протяжении двух лет злоумышленники, используя фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц, и не имея соответствующей лицензии, совершали незаконные операции по обналичиванию. Получаемое ими вознаграждение составляло 8% от поступившей суммы.

«В результате проведенных задержаний и обысков были обнаружены и изъяты учредительные документы более чем 50 фиктивных организаций, а также бухгалтерские документы и печати», — говорится в сообщении петербургского главка МВД.



В отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело также по части 2 статьи 172 УК, подозреваемые были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. На момент публикации релиза МВД (12 июня) решался вопрос об избрании им меры пресечения.