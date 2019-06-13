Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение ООО «АйПрофит-Эдженси» и оштрафовала ООО «Яндекс» за ненадлежащую рекламу финансовой услуги. Сообщение об этом опубликовано в четверг на сайте ФАС.

Как поясняется, компании получили административные наказания за ненадлежащую контекстную рекламу услуги по привлечению денежных средств граждан во вклады. У компании Tcompany Online Limited, чьи услуги рекламировались, отсутствовали лицензия или разрешение на привлечение денежных средств населения.

«АйПрофит-Эдженси» наказано в качестве рекламодателя, «Яндекс» — в качестве рекламораспространителя.

Антимонопольщики напоминают, что в апреле 2019 года комиссия ФАС признала рекламу услуг Tcompany Online Limited ненадлежащей. ООО «АйПрофит-Эдженси» распространяло в сервисе «Яндекс.Директ» контекстную рекламу финансовых услуг компании по привлечению денежных средств населения во вклады.

ФАС выявила компанию, рекламировавшую вклады без банковской лицензии ООО «АйПрофит-Эдженси» как рекламодателю и ООО «Яндекс» как рекламораспространителю выданы предписания о прекращении нарушения.

«Как выяснилось в ходе разбирательства, Tcompany Online Limited отсутствует как в списке кредитных организаций, зарегистрированных на территории РФ, так и в реестре представительств иностранных кредитных организаций. Соответственно, эта компания не является банком или аккредитованным представительством иностранного банка и не имеет права на привлечение денежных средств населения Российской Федерации во вклады, — поясняют в ФАС. — Таким образом, рекламодателем был нарушен пункт 7 части 7 закона «О рекламе», который не допускает рекламу товара в случае отсутствия требуемых лицензий или разрешений».



Антимонопольное ведомство выдало «АйПрофит-Эдженси» предупреждение в качестве замены штрафа, так как компания внесена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (как можно понять из разъяснений ФАС, это административное правонарушение было совершено компанией впервые), а «Яндексу» в соответствии с КоАП РФ был назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.