Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с базами персональных данных клиентов российских банков. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«В Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включен форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков... Администрацией интернет-ресурса нарушены права и законные интересы граждан, а также требования российского законодательства в области персональных данных. В настоящее время операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к форуму на территории России», — говорится в сообщении.

Ранее, в понедельник, 10 июня, стало известно об утечке персональных данных 900 тыс. клиентов российских банков. Как сообщал «Коммерсант», в открытый доступ попали данные клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и Хоум Кредит Банка.