Суд признал «Национальную службу взыскания» виновной в совершении административного правонарушения в части общения с должниками при возврате просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной системы судебных приставов по Омской области.

«В УФССП России по Омской области обратилась местная жительница, заявив о том, что представители ООО «Национальная служба взыскания» оказывают на нее давление. По результатам проведенной специалистами проверки аудиозаписей, прилагавшихся в качестве доказательств, было установлено, что при телефонном разговоре сотрудник компании прибегал к использованию различных недопустимых формулировок, ссылаясь на привлечение «органов внутренней власти, ОВД, СМИ», а также угрожал визитом органов опеки и попечительства к ребенку женщины», — говорится в сообщении.

Организации назначен штраф в 50 тыс. рублей.