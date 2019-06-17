Арбитражный суд Москвы отклонил заявления бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых на определение об аресте их имущества на сумму 282,2 млрд рублей, говорится в материалах суда.

В части принятых судом обеспечительных мер о наложении ареста на денежные средства Алексея Ананьева, находящиеся на счетах в банках, суд снял ограничения в отношении 80% ежемесячной заработной платы и иных доходов. Также отменены обеспечительные меры в части ареста его самолета Bombardier Challenger 650.

Столичный арбитраж 29 мая по заявлению банка арестовал денежные средства и имущество ряда бывших руководителей кредитной организации.

Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о взыскании убытков в размере 282,2 млрд рублей с двенадцати бывших топ-менеджеров банка. Ранее рассмотрение иска банка суд назначил на 28 июня.

Суд в рамках банкротства Ананьева отказал в аресте его имущества на 2,8 млрд рублей Заявитель просил арестовать средства Ананьева, находящиеся на счетах банка «Возрождение» и Промсвязьбанка, а также 33% доли в уставном капитале компании «ПСБ-Менеджмент» и самолет Bombardier Challenger 650.

Арбитражный суд Московского округа в августе 2018 года по заявлению Промсвязьбанка арестовал акции ПАО СК «Росгосстрах» общей стоимостью 7,06 млрд рублей, принадлежащие НПФ «Будущее» Бориса Минца. Кассационный суд принял обеспечительные меры в виде ареста 16,3 млрд обыкновенных акций страховщика. Ходатайство о принятии обеспечительных мер было заявлено банком в рамках иска к семи ответчикам (НПФ «Будущее», НПФ «Сафмар» и другие), которые являются его миноритарными акционерами, о незаконности ряда сделок.

Арбитраж в январе отказал Промсвязьбанку в принятии обеспечительных мер в виде запрета исполнять требования миноритарного акционера о возврате депозитов на сумму более 11 млрд рублей.

По информации истца, его акционеры за день до опубликования ЦБ решения о санации Промсвязьбанка совершили несколько недействительных взаимосвязанных сделок, а 13 и 14 декабря 2017 года была опубликована информация о требованиях регулятора и введении временной администрации. В заявлении отмечается, что недействительные сделки были совершены, в том числе на Московской бирже ММВБ-РТС, для видимости их законности.