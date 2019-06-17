В Башкортостане суд вынес приговор в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в хищении более 315 млн рублей под видом инвестиционной деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Демский районный суд Уфы Республики Башкортостан вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней и 42-летней местных жительниц. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица)», — говорится в сообщении ведомства.

В суде установлено, что в 2008 году одна из злоумышленниц разработала план по хищению крупных денежных сумм у граждан и организаций. Для этого она создала видимость высокодоходного бизнеса в сфере приватизации муниципальной собственности и транспортных перевозок. Чтобы ввести потерпевших в заблуждение, женщина первоначально возвращала клиентам займы в двойном и тройном размере.

Впоследствии в качестве вложений в свою деятельность она получила от 43 граждан и коммерческой фирмы свыше 187 млн рублей, пообещав в короткие сроки вернуть денежные средства со значительными процентами. В действительности указанные суммы женщина похитила и потратила по собственному усмотрению.

Впоследствии она вовлекла в свою деятельность вторую фигурантку уголовного дела, вместе с которой похитила у шести граждан еще около 128 млн рублей. Для привлечения большего числа клиентов была создана фирма ООО «Бизнес+», зарегистрированная на подставное лицо.

Суд приговорил одну из злоумышленниц к шести с половиной годам, ее соучастницу — к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также обязал их возместить причиненный ущерб.

В целях обеспечения возмещения ущерба на принадлежащие обвиняемым жилой дом и два автомобиля наложен арест. Имущество оценивается на сумму около 16 млн рублей.