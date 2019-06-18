Сотрудники полиции пресекли в Костромской области деятельность группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщается во вторник на сайте МВД.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по Костромской области вышли на след злоумышленников, создававших фирмы-однодневки с целью обналичивания денежных средств.

«В группу, организованную 36-летним костромичом, входили еще двое жителей областного центра. Между участниками существовало четкое распределение ролей. Мужчина 1984 года рождения отвечал за подготовку платежных поручений и движение денежных средств, а 38-летняя женщина решала бухгалтерские и налоговые вопросы», — рассказали в полиции.

За год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 20 ИП и десять фирм. На их счета переводились денежные средства, которые затем обналичивались под предлогом оказания услуг, которые на самом деле не предоставлялись. Деньги возвращались заказчикам, а исполнители снимали процент за свои услуги.

В рамках предварительного расследования сотрудники полиции и регионального управления Росгвардии провели более 20 обысков в Костроме, Шарье, Судиславле и Московской области. В местах проведения мероприятий изъяты компьютеры, сотовые телефоны, бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также около 3 млн рублей наличными.

Сотрудниками полиции установлено, что за время деятельности подпольных финансистов через их руки прошло свыше 70 млн рублей, а полученный незаконный доход превысил 9 млн.



Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.