Столичные полицейские задержали четырех человек, которые «заработали» 37 млн рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые проводили незаконные банковские операции через счета фиктивных подконтрольных организаций.

«За каждую трансакцию взималась комиссия в размере 8,5%, доход от незаконных операций составил свыше 37 миллионов рублей», — сообщила Волк.

В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флеш-карты, ключи к системе «Банк — клиент», а также другие предметы и документы.

Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». По данному делу задержаны мужчина и три женщины, один из фигурантов отправлен под домашний арест, остальные отпущены под подписку о невыезде.